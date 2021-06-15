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Вторник, 15 июня, 2021
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В Рязани совершено нападение на офис микрофинансовой организации

7info
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Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис микрофинансовой организации в центре Рязани. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратились сотрудницы фирмы. Они рассказали, что под угрозой ножа отдали неизвестному мужчине 1900 рублей. Правоохранители получили приметы преступника, затем по камерам видеонаблюдения отследили его путь до питейного заведения. Сотрудник общепита сообщил, что вызывал мужчине такси.

Найдя таксиста, полицейские узнали, что подозреваемый уехал в посёлок Искра Рязанского района. В местном супермаркете его задержали.

Подозреваемый – ранее неоднократно судимый за грабежи 29-летний житель Забайкальского края, находился в федеральном розыске за ограбление в Чите.

Задержанный арестован, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой).

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