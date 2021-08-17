В Рязани семимесячный мальчик чуть не погиб из-за путаницы с лекарствами

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В Рязани врачи спасли семимесячного мальчика, который чуть не погиб из-за путаницы с лекарствами. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Мама ребенка рассказала, что дома произошла путаница с лекарствами. Вместо нужного препарата мальчику дали совсем другой. Малышу сразу же стало плохо, а мать срочно обратилась в скорую помощь.

— Оперативно приехала бригада, а медики быстро осмотрели сына: проверили зрачки и работу сердца. Также молниеносно приняли решение о реанимации. На карете скорой помощи мы ехали с мигалкой, иногда даже по встречной, — рассказала рязанка.

По словам женщины, фельдшеры не только следили за состоянием ребенка, но еще и оказывали психологическую помощь матери. Рязанка отметила, что сейчас мальчику гораздо лучше.