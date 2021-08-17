В Рязани семимесячный мальчик чуть не погиб из-за путаницы с лекарствами

В Рязани врачи спасли семимесячного мальчика, который чуть не погиб из-за путаницы с лекарствами. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Мама ребенка рассказала, что дома произошла путаница с лекарствами. Вместо нужного препарата мальчику дали совсем другой. Малышу сразу же стало плохо, а мать срочно обратилась в скорую помощь.
По словам женщины, фельдшеры не только следили за состоянием ребенка, но еще и оказывали психологическую помощь матери. Рязанка отметила, что сейчас мальчику гораздо лучше.