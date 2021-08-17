31.5 C
Рязань
Вторник, 17 августа, 2021
На главнуюНовости РязаниНовости медицины
Новости РязаниНовости медициныТоп новость

В Рязани семимесячный мальчик чуть не погиб из-за путаницы с лекарствами

Елена Лобанова
В Рязани семимесячный мальчик чуть не погиб из-за путаницы с лекарствами
- Advertisement -

В Рязани врачи спасли семимесячного мальчика, который чуть не погиб из-за путаницы с лекарствами. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава. 

Мама ребенка рассказала, что дома произошла путаница с лекарствами. Вместо нужного препарата мальчику дали совсем другой. Малышу сразу же стало плохо, а мать срочно обратилась в скорую помощь. 

— Оперативно приехала бригада, а медики быстро осмотрели сына: проверили зрачки и работу сердца. Также молниеносно приняли решение о реанимации. На карете скорой помощи мы ехали с мигалкой, иногда даже по встречной, — рассказала рязанка. 

По словам женщины, фельдшеры не только следили за состоянием ребенка, но еще и оказывали психологическую помощь матери. Рязанка отметила, что сейчас мальчику гораздо лучше.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]