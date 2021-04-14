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Среда, 14 апреля, 2021
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В Рязани разработан проект «Лесопарк – территория здоровья»

7info
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Власти Рязани будут помогать реализации проекта «Лесопарк – территория здоровья», сообщила глава города Юлия Рокотянская.

Проект разработан по инициативе председателя комиссии по вопросам охраны окружающей среды Общественной палаты Рязани, руководителя регионального отделения «Российского экологического общества» Виолетты Чёрной. Рокотянская назвала его уникальным.

– Лесопарк – одна их городских территорий, которая может быть использована для экологической реабилитации горожан, для поддержания здорового активного долголетия, – написала глава Рязани. –  Для воплощения проекта в жизнь необходимо оснастить Лесопарк современной инфраструктурой медико-реабилитационного назначения, требуется подготовка волонтёров и добровольцев для квалифицированного сопровождения. 

Авторы проекта направили документы на получение президентского гранта. Юлия Рокотянская сообщила, что поддерживает их вместе с мэром Еленой Сорокиной. 

– Эта территория здоровья может по праву стать визитной карточкой Рязани. Приложим все усилия для реализации проекта, – отметила председатель Рязанской гордумы.

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