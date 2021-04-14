В Рязани разработан проект «Лесопарк – территория здоровья»

– Лесопарк – одна их городских территорий, которая может быть использована для экологической реабилитации горожан, для поддержания здорового активного долголетия, – написала глава Рязани. – Для воплощения проекта в жизнь необходимо оснастить Лесопарк современной инфраструктурой медико-реабилитационного назначения, требуется подготовка волонтёров и добровольцев для квалифицированного сопровождения.