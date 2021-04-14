В Рязани разработан проект «Лесопарк – территория здоровья»

Власти Рязани будут помогать реализации проекта «Лесопарк – территория здоровья», сообщила глава города Юлия Рокотянская.
Проект разработан по инициативе председателя комиссии по вопросам охраны окружающей среды Общественной палаты Рязани, руководителя регионального отделения «Российского экологического общества» Виолетты Чёрной. Рокотянская назвала его уникальным.
Авторы проекта направили документы на получение президентского гранта. Юлия Рокотянская сообщила, что поддерживает их вместе с мэром Еленой Сорокиной.