22.3 C
Рязань
Пятница, 6 августа, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

В Рязани проверят воду в Оке и Борковском затоне

7info7
В Рязани проверят воду в Оке и Борковском затоне
Изображение Anja🤗#helpinghands #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay
- Advertisement -

В Рязани взяли на пробу воду из Оки и Борковского затона. Сотрудники рязанской лаборатории ЦЛАТИ по ЦФО проверят её на наличие загрязняющих веществ, сообщили они в своём профиле в instagram.

Воду решили проверить по просьбам жителей города, которые часто жаловались на неприятный запах и загрязнения. Работа пройдет в рамках обеспечения федерального государственного экологического надзора.

Воду проверят на наличие взвешенных веществ, фосфатов, сульфатов, хлоридов, азота аммонийного, азота нитратов и нитритов, нефтепродуктов, железа. После результаты отдадут в Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора для дальнейшего принятия решений.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]