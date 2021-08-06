В Рязани проверят воду в Оке и Борковском затоне

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В Рязани взяли на пробу воду из Оки и Борковского затона. Сотрудники рязанской лаборатории ЦЛАТИ по ЦФО проверят её на наличие загрязняющих веществ, сообщили они в своём профиле в instagram.

Воду решили проверить по просьбам жителей города, которые часто жаловались на неприятный запах и загрязнения. Работа пройдет в рамках обеспечения федерального государственного экологического надзора.

Воду проверят на наличие взвешенных веществ, фосфатов, сульфатов, хлоридов, азота аммонийного, азота нитратов и нитритов, нефтепродуктов, железа. После результаты отдадут в Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора для дальнейшего принятия решений.