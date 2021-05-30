В Рязани прошёл полумарафон «Рязанский Кремль 2021»

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В воскресенье, 30 мая, в Рязани прошёл Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» – V легкоатлетический полумарафон «Рязанский Кремль 2021». Об этом сообщил Минспорт Рязанской области.

Старт давали на Соборной площади. Легкоатлеты пробежали разные дистанции – 21,1 км, 10 км, 5 км. Для детей организовали школьный забег на тысячу метров и забег на 200 метров «Метр с кепкой» для самых юных бегунов.

Старт забегам дал зампред правительства Рязанской области Роман Петряев, приветствовавший спортсменов от имени губернатора Николая Любимова.

Победителями полумарафона стали Роман рунов и анна Гаврилова, 10-километровый забег выиграли Илья Бородулин и Татьяна Сычёва.