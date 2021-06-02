19 C
Рязань
Среда, 2 июня, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

В Рязани прошла приёмка отремонтированных дорог

7info7
- Advertisement -

1 июня состоялась комиссионная приёмка двух отремонтированных дорог. Речь идёт об участках на улице Братиславской и от пересечения улицы Рязанской и М5 до Рязанской НПК.

Участие в приёмке приняли специалисты мэрии Рязани, депутаты, жители города, активисты и подрядчик, выполнявший работы.

На участке от пересечения улицы Рязанской и М5 до нефтезавода, протяженностью 740 метров, выполнен ремонт проезжей части, съездов, тротуара, заменен бордюрный камень, выполнено устройство тротуаров, пешеходного светофора Т-7 с освещением, нанесена разметка.

На участке автодороги по ул. Братиславской заменено дорожное полотно, уложен бордюрный камень, частично отремонтирован тротуар, установлен светофор Т-7 с освещением перехода, нанесена дорожная разметка. Протяженность ремонта – 280 метров.

У комиссии не возникло претензий к качеству выполненных работ.

Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты, то подрядчик обязан их устранить, — сообщает администрация.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,135ЧитателиЧитать
1,530ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]