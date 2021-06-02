В Рязани прошла приёмка отремонтированных дорог

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1 июня состоялась комиссионная приёмка двух отремонтированных дорог. Речь идёт об участках на улице Братиславской и от пересечения улицы Рязанской и М5 до Рязанской НПК.

Участие в приёмке приняли специалисты мэрии Рязани, депутаты, жители города, активисты и подрядчик, выполнявший работы.

На участке от пересечения улицы Рязанской и М5 до нефтезавода, протяженностью 740 метров, выполнен ремонт проезжей части, съездов, тротуара, заменен бордюрный камень, выполнено устройство тротуаров, пешеходного светофора Т-7 с освещением, нанесена разметка.

На участке автодороги по ул. Братиславской заменено дорожное полотно, уложен бордюрный камень, частично отремонтирован тротуар, установлен светофор Т-7 с освещением перехода, нанесена дорожная разметка. Протяженность ремонта – 280 метров.

У комиссии не возникло претензий к качеству выполненных работ.