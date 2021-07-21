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Среда, 21 июля, 2021
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В Рязани прошел брифинг фестиваля Небо России 2021

Кристина Белова
В Рязани прошел брифинг фестиваля Небо России 2021
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В Рязани 21 июля прошел брифинг перед началом всероссийского фестиваля «Небо России 2021». Всего было представлено 10 команд. Лучшие из них будут представлять российскую сборную на международных чемпионатах.

По словам организаторов, участников в этот раз гораздо меньше. Это связано с тем, что в прошлом году никто не соревновался.

— Пилоты потеряли спортивный азарт. Они поняли, что можно было летать просто так. Показывать демонстрационные полеты. Нужно примерно года три, чтобы опять все вошло в колею, и азарт снова проснулся в людях. — сказал исполнительный директор и судья Всероссийской категории Александр Маврин. 

Основная задача пилотов на сегодня — это плавно войти в спортивный режим. Все задания основаны на то, что нужно прилететь прямо в заданную точку.

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