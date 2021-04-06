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Вторник, 6 апреля, 2021
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В Рязани пропала 69-летняя женщина

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В Рязани пропала 69-летняя Татьяна Александровна Егошкина (Фёдорова). Информация об этом появилась на странице ПСО «Лиза Алерт».

5 апреля пенсионерка ушла из дома, до сих пор местонахождение пожилой женщины неизвестно.

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