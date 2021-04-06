В Рязани пропала 69-летняя женщина

В Рязани пропала 69-летняя Татьяна Александровна Егошкина (Фёдорова). Информация об этом появилась на странице ПСО «Лиза Алерт».

5 апреля пенсионерка ушла из дома, до сих пор местонахождение пожилой женщины неизвестно.