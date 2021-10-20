В Рязани пройдет VII региональный театральный фестиваль «Зеркало сцены»

Рязани пройдет VII региональный театральный фестиваль «Зеркало сцены». В этом году девиз события «Все краски театральной палитры!»

Конкурсные показы пройдут с 26 по 30 октября. Самое яркое светское событие сезона — вручение наград — пройдет 31 октября, на сцене Театра драмы.

Музыкальный гость вечера — кавер-группа «Париж — FM». Команда исполняет самые громкие французские хиты, начиная с легендарных песен Этид Пиаф и заканчивая днем сегодняшним. «Париж — FM» — это сочетание утонченного стиля, элегантности, артистичности и музыкального чувства юмора.

Что общего между Парижем и театром? Шик? Шарм? Широта артистической души? Все это. И нечто большее. Театр, как и Париж — это место, где живет любовь. Место, где сбываются мечты. Место, где встречаются свободный художник, публика и вдохновение. Искусство здесь повсюду.

Союз театральных деятелей приглашает гостей церемонии посетить самый яркий район Парижа — Монпарнас. Со времен Французской революции творческие натуры со всего света стремились сюда, чтобы найти единомышленников, заявить о себе и, конечно же, веселиться ночи напролет! Кабаре, кафе и танцевальные залы соседствуют тут с художественными галереями, литературными салонами и философскими кружками. Жителями Монпарнаса были Дали и Пикассо, Шагал и Модильяни, Хемингуэй и Аполлинер, Симона де Бовуар и Жан-Поль Сартр. Они обожали Париж и ласково называли его «улей, где живут музы». Очаровательное сравнение? Не правда ли? Фестиваль «Зеркало сцены» так же молод, энергичен, креативен, как Монпарнас на заре своей юности. Почему бы не примерить эту роль?

В этом году в фестивале участвуют десять спектаклей:

26 октября, 14 00 — «Входит свободный человек» (Рязанский театр драмы);

26 октября, 19 00 — «Алые паруса» (Рязанский музыкальный театр);

27 октября, 14 00 — «Белые кораблики» (Рязанский театр юного зрителя);

27 октября, 19 00 — «Сирано. Экспозиция» (Рязанский театр драмы);

28 октября, 19 00 – «Анна Снегина» (Рязанский театр юного зрителя);

29 октября, 10 00 — «Как научить дракона летать» (Рязанский театр кукол);

29 октября, 19 00 — «Никто не идеален» (Рязанский театр драмы);

30 октября, 10 00 — «Крошка Енот» (Рязанский театр кукол).

30 октября, 16 00 — «Серебряное копытце» (Рязанский театр кукол);

30 октября, 18 00 — «Здравствуйте, я ваша тетя» (Рязанский музыкальный театр).

По традиции подводить итоги минувшего года вместе с профессиональным сообществом будут приглашенные эксперты. Ведущие театральные критики из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга проведут в Рязани все фестивальные дни и будут смотреть спектакли вместе со зрителями.

Награды могут присуждаться в 15 номинациях. Жюри имеет полное право не присудить победу в той или иной номинации, а имена победителей неизвестны никому кроме экспертов до самых последних мгновений. Это делает церемонию закрытия зрелищем не только красочным и музыкальным, но и чрезвычайно захватывающим.

«Зеркало сцены» организовано Рязанским региональным отделением Союза театральных деятелей Российской Федерации при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области.