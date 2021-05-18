В Рязани продолжают высаживать цветы

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Работы по благоустройству продолжились в Рязани 18 мая. О них рязанцев проинформировала мэрия.

В городе продолжается высадка цветов в клумбы. У театра кукол посадили тагетес, колеус и петунии. На перекрёстке Первомайского проспекта и Вокзальной появился белый и голубой агератум. Каждую из клумб города по необходимости поливают водой.

18 мая выкосили траву на улице Есенина, в сквере 26 Бакинских комиссаров, а также на Первомайском проспекте и улицах Костычева, Новаторов, в ЦПКиО и Ильиной дубраве.

Ежедневно проводятся работы по подметанию тротуаров и дорожек в парках, уборке случайного мусора, очистке урн, санитарной уборке остановок общественного транспорта.

За прошедшие сутки с городских улиц вывезено 113 кубических метров смета и 133 куб. м грунтовых наносов. Подбор осуществлялся на улицах Кальной, Военных Автомобилистов, Кирпичный завод, Колхозной, Северном и Южном переулках, Касимовском шоссе.