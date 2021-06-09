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Среда, 9 июня, 2021
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В Рязани продолжают высаживать цветы

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9 июня продолжились работы по озеленению Рязани. Об этом информирует пресс-служба администрации.

В работах по уборке и озеленению задействованы 171 сотрудник и 75 единиц техники.  На Лыбедском бульваре посадили цветы и подготовил место для дальнейшей посадки. У Дворца торжеств пропололи петунию и розы.

Траву выкосили на улице Высоковольтной, проезде Шабулина, бульваре Есенина и Лыбедском бульваре. Продолжаются работы по окашиванию травы в ЦПКиО.

За прошедшие сутки с городских территорий вывезено 150 кубических метров смета и 90 куб. м грунтовых наносов. Подрядчик МБУ «ДБГ» проводил работы на улице Великанова. Силами учреждения убирались улицы Сережина гора, Строителей, Островского, Интернациональная.

Кроме того, более десятки в различных районах города удалось помыть. Полив проводился ночью.

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