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Среда, 28 июля, 2021
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В Рязани продолжают уборку города

Елена Лобанова
В Рязани продолжают уборку города
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В Рязани продолжают уборку города. Сотрудники дирекции благоустройства начинают работу с 07:00.

Утром рабочие убирают случайный мусор, снимают несанкционированные рекламные объявления, подметают тротуары.

Бригады убирали улицы Подгорную, Скоморошинскую. На улицах Зубковой, Черновицкой, Костычева, в Дендропарке покосили траву. Кустарник стригли в Верхнем городском саду, на улице Дзержинского, у кафе «Снежинка».

Дополнительную уборку провели в сквере Уткина, у фонтана на площади Театральной, зеленой зоне на Касимовском шоссе в районе школы №36, в надземном переходе на остановке «Таможня». За прошедшие сутки с городских улиц вывезено 82 кубометра смета и 25 кубометра грунтовых наносов. Подбор осуществлялся на улицах Рыбацкой, Подгорной, Грибоедова и Московском шоссе.

На площади Победы, улице Завражнова, Михайловском шоссе, Первомайском проспекте, сквере имени В.Ф. Маргелова, Московском шоссе, сквере 60-летия Победы, сквере В.А. Молодцова пропалывали цветники. Аварийный деревья спилили на улицах Либкнехта, Тимуровцев, Касимовском шоссе. На переработку с улиц Горького и Фирсова вывезено около 9 кубометров древесных отходов.

Ночью проезжую часть мыли на улицах на улицах Циолковского, Есенина, Солотчинском шоссе, Грибоедова, Свободы, Спортивной, Гагарина, Высоковольтной, Ленина, Первомайском проспекте, Вокзальной, Приокском путепроводе, Московском шоссе, Зубковой, Куйбышевском шоссе, Рязанской, Связи.

На Окском шоссе покрашено 710 погонных метров бордюрного камня.

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