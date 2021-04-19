В Рязани продолжают работу ярмарки выходного дня

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Отчёт о работе ярмарок выходного дня на территории Рязанской области опубликован на сайте регионального правительства.

Еженедельные ярмарки организуют министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области и министерством промышленности и экономического развития региона.

В целом в Рязани в субботу, 17 апреля, 190 рязанских производителей представили продукцию на 288 точках. На ярмарках реализовали 9,3 т мяса, 8,2 т молочных продуктов, 5,5 т хлеба, 0,5 т мёда, 0,2 т живой рыбы, 4,2 т овощей, более 1 т фруктов.

Ближайшие ярмарки пройдут в Рязани 24 апреля на площадках в районе Центрального рынка, ЦНТИ, КДЦ «Октябрь» и ТЦ «КИТ».