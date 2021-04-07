В Рязани продолжают обсуждать развитие Торгового городка

В среду, 7 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов провел рабочее совещание по вопросам восстановления и развития в областном центре достопримечательного места «Торговый городок». информация об этом появилась на сайте регионального правительства.

Участники обсудили промежуточные результаты разработки мастер-плана Торгового городка – пространственную концепцию развития территорий этого комплекса, а также ход подготовительных мероприятий, реализация которых позволит начать непосредственную работу по восстановлению достопримечательного места. На первом этапе – это строительство и реконструкция в 2021 году инженерной инфраструктуры: систем водо- тепло-, электроснабжения и водоотведения. В рамках следующих этапов планируется провести ремонт и реставрацию павильонов и последующее благоустройство территории. Кроме того, были рассмотрены вопросы, касающиеся юридической части деятельности по восстановлению Торгового городка, взаимодействия с собственниками и потенциальными инвесторами, модели управления комплексом.

Министр культуры и туризма Виталий Юрьевич Попов рассказал о том, что в настоящее время завершается работа по подготовке проектной документации на прокладку инженерных сетей, в ближайшее время она будет направлена на госэкспертизу. В июле-октябре 2021 года данные работы планируется выполнить. В мае намечена публичная презентация концепции развития достопримечательного места. До конца 2021 года по 11 объектам планируется заключить инвестиционные проекты. Первый инвестор, подписавший соглашение с объемом не менее 50 млн. рублей инвестиций, должен появиться до конца второго квартала текущего года.

Руководитель команды экспертов Александр Ивакин доложил о том, что проходят встречи с предпринимателями, фермерами, уже есть несколько потенциальных резидентов среди предприятий АПК, сферы общественного питания, которые намерены разместиться в павильонах. Предусмотрена реализация творческих и туристско-экскурсионных проектов. В целом на данный момент более 180 организаций заявили готовность стать партнерами развития Торгового городка.

Губернатор положительно оценил проведенную подготовительную работу, в том числе по решению целого ряда сложных организационно-правовых вопросов. По словам Николая Любимова, необходимо популяризировать созданные в сети Интернет информационные ресурсы, посвященные Торговому городку.

– Необходимо активно продвигать сайт Торгового городка, группы в соцсетях с тем, чтобы люди с их помощью смогли высказывать больше идей и предложений по его дальнейшему развитию, – сказал Губернатор. – Нам надо знать, что горожане хотят там видеть, причем это касается не только внешнего облика Торгового городка, но и его содержания, внутреннего наполнения, его последующей жизни.

Николай Любимов отметил, что многофункциональность Торгового городка, заложенная в концепции его восстановления, позволяет рассматривать различные варианты наполняемости павильонов. Губернатор предложил рассмотреть возможность формирования пространства для демонстрации достижений муниципальных образований. Кроме того, глава региона обратил особое внимание на оперативную разработку модели управления Торгового городка, что позволит скоординировать весь процесс и ускорить дальнейшую работу с инвесторами и в целом процесс восстановления.

Кроме того, сегодня в Рязанской области стартовала серия проектных сессий с участием представителей власти, экспертов, предпринимательских и творческих сообществ, посвященных сохранению и развитию комплекса Торгового городка. Проект зданий и территорий городка включили в список выявленных объектов культурного наследия Рязанской области. Проведенная за счет бюджетных средств историко-культурная экспертиза позволила придать Торговому городку статус достопримечательного места и включить в Единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации.

В ходе первой проектной сессии, участниками которой стали представители команды экспертов территориального развития АНО «Проект ДАЛЬ» и предприниматели региона, обсуждались вопросы функционального наполнения павильонов.

В частности, были высказаны предложения об организации ярмарки рязанских мастеров, создании маркетплейса изделий художников и ремесленников.В рамках мероприятия речь также шла о ходе предварительных проектных исследований, создании концепции мастер-плана восстановления территории Торгового городка, разработанного с учетом предложений общественности, прозвучавших, в том числе, в ходе проектных сессий. В ближайшее время запланированы встречи с руководителями предприятий общественного питания, а также творческих сообществ.