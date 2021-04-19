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Понедельник, 19 апреля, 2021
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В Рязани продолжается уборка муниципальных кладбищ

Валерия Мединская
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В рамках весеннего месячника по благоустройству МБУ «Ритуал» проводит уборку городских кладбищ и прилегающих к ним территорий. Об этом сообщает пресс-служба администарции города.

На Новом, Новогражданском, Скорбященском и Богородском кладбищах собрали вы вывезли случайный мусор и ветки. На Воскресенском кладбище также ликвидировали несанкционированные свалки. С Храповского кладбища вывезли собранный ранее мусор.

Кроме того, проводится уборка и благоустройство мемориальных комплексов. В частности, на Скорбященском мемориале работники убрали случайный мусор, подмели дорожки.

Работы на территориях кладбищ продолжатся.

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