В Рязани продолжается ежедневная уборка городских территорий

- Advertisement -

Ежедневно с 7.00 бригады рабочих выходят на очистку городских урн, сбор случайного мусора, уборку несанкционированных рекламных объявлений. В городе работают более 180 сотрудников дирекции благоуйстройства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Сегодня, 15 апреля, подметание тротуаров вручную и с использованием малой механизированной техники осуществляется на улицах Есенина, Радищева, Ленина, Горького, Первомайском проспекте, площади Победы, а также в парке Железнодорожников, у кинотеатра «Москва», в скверах им. Маргелова, Русский чай, Молодежный. Подбор и вывоз грунтовых наносов – с улицы Интернациональной.

Валка деревьев, которые были признаны аварийными, проводится сегодня на ул. Большая, древесные отходы вывезут на переработку с улицы Гагарина. На улицах Ленина, Радищева и Первомайском проспекте белят деревья.

Случайный мусор уберут с зелёной зоны на Первомайском проспекте, в скверах им. Уткина, им. Маргелова, на площади Соборной, на ул. Радищева, у кинотеатра «Родина», на ул. Горького, в Верхнем городском парке, парке им. Павлова, а также на улицах Дзержинского, Есенина, Полевая, Соборная, Ленина, Циолковского, Гагарина, на Московском шоссе, на территории у Цирка, площади Театральной, площади Победы, бульваре Есенина, парке Железнодорожников и других территориях.

Несанкционированные рекламные объявления планируется сегодня удалить в скверах им. Александрова, им. Скобелева, у кинотеатра «Октябрь», в Дубовой роще, ЦПКиО.

Продолжаются работы по рыхлению тюльпанов у кинотеатра «Москва» и в сквере у памятника Молодцову.