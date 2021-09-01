В Рязани продолжается акция #МойбизнесПомогает

«Спасибо всем, кто не остался равнодушным и помог в проведении всероссийской благотворительной акции #МойбизнесПомогает «К школе готов!». Хотелось бы отметить ООО «Санаторий Солотча» и ООО «СанСити» за оказанную помощь. Акция в Рязанской области ещё не завершена, до середины сентября все желающие могут принять участие и подарить детям немного радости»,- сказала директор Центра «Мой бизнес» Сидоренко Лариса.