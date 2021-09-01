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В Рязани продолжается акция #МойбизнесПомогает

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В Рязани продолжается акция #МойбизнесПомогает

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Рязанские предприниматели активно поддержали очередную акцию Центра «Мой бизнес» #МойбизнесПомогает. В этот раз поддержка оказана Благотворительному фонду «Мы вместе» и детскому социальному кризисно-реабилитационному центру «Марфа». 

В Рязани продолжается акция #МойбизнесПомогает

Благотворительный фонд охраны женского здоровья «Мы вместе» помогает беременным женщинам, многодетным, неполным и малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Детский социальный кризисно-реабилитационный центра «Марфа» помогает семьям с детьми, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации. Сейчас в Центре постоянно проживает 20 детей.

В Рязани продолжается акция #МойбизнесПомогает

Подопечным этих организаций рязанские предприниматели, а также коллектив Центра «Мой бизнес» помогли подготовиться к новому учебному году. Новые рюкзаки, тетради, альбомы и прочие канцелярские принадлежности были переданы ребятам.

«Спасибо всем, кто не остался равнодушным и помог в проведении всероссийской благотворительной акции #МойбизнесПомогает «К школе готов!». Хотелось бы отметить ООО «Санаторий Солотча» и ООО «СанСити» за оказанную помощь. Акция в Рязанской области ещё не завершена, до середины сентября все желающие могут принять участие и подарить детям немного радости»,- сказала директор Центра «Мой бизнес» Сидоренко Лариса.

В Рязани продолжается акция #МойбизнесПомогает

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