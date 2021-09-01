В Рязани продолжается акция #МойбизнесПомогает

Рязанские предприниматели активно поддержали очередную акцию Центра «Мой бизнес» #МойбизнесПомогает. В этот раз поддержка оказана Благотворительному фонду «Мы вместе» и детскому социальному кризисно-реабилитационному центру «Марфа».
Благотворительный фонд охраны женского здоровья «Мы вместе» помогает беременным женщинам, многодетным, неполным и малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Детский социальный кризисно-реабилитационный центра «Марфа» помогает семьям с детьми, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации. Сейчас в Центре постоянно проживает 20 детей.
Подопечным этих организаций рязанские предприниматели, а также коллектив Центра «Мой бизнес» помогли подготовиться к новому учебному году. Новые рюкзаки, тетради, альбомы и прочие канцелярские принадлежности были переданы ребятам.