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Среда, 15 сентября, 2021
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В Рязани приостановили работу предприятия, изготовляющего суши и ролы

7info
В Рязани приостановили работу предприятия, изготовляющего суши и ролы
Изображение Free-Photos с сайта Pixabay

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В Рязани из-за нарушений коронавирусных ограничений приостановили работу предприятия общепита, доставляющего суши и роллы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Нарушения выявлены в деятельности ИП Мещерякова М.В., работающего по адресу: Рязань, Заводской проезд, 1. После этого был составлен административный протокол.

14 сентября дело рассмотрел Железнодорожный районный суд Рязани. Индивидуального предпринимателя признали виновным, работу предприятия приостановили на 6 суток.

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