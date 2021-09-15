В Рязани приостановили работу предприятия, изготовляющего суши и ролы

В Рязани из-за нарушений коронавирусных ограничений приостановили работу предприятия общепита, доставляющего суши и роллы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Нарушения выявлены в деятельности ИП Мещерякова М.В., работающего по адресу: Рязань, Заводской проезд, 1. После этого был составлен административный протокол.
14 сентября дело рассмотрел Железнодорожный районный суд Рязани. Индивидуального предпринимателя признали виновным, работу предприятия приостановили на 6 суток.