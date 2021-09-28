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В Рязани полиция задержала рецидивиста, подозреваемого в 48 случаях мошенничества

Александр Ильин
В Рязани полиция задержала рецидивиста, подозреваемого в 48 случаях мошенничества
арест

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Сотрудники рязанской полиции арестовали мужчину, который подозревается в 48 мошенничествах в отношении жительниц города. Об этом сообщают в УМВД по региону.

Сообщения в полицию о возможном аферисте поступило в марте этого года от нескольких девушек. Схожие показания пострадавших позволили сделать вывод, что ко всем случаям мошенничества причастно одно и то же лицо. 

Схема обмана строилась следующим образом: мужчина под видом менеджера крупного магазина предлагал женщинам выгодно приобрести бытовую технику. 

Следователи выяснили, что аналогичные преступления несколько лет назад совершал мужчина 1978 года рождения. Тогда суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. Выяснилось, что, освободившись, он вновь взялся за старое. 

В ходе расследования афериста удалось схватить. Суммарный ущерб, нанесённый им рязанским девушкам, составил 360 тыс. рублей. 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. 

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