В Рязани полиция задержала рецидивиста, подозреваемого в 48 случаях мошенничества

Сотрудники рязанской полиции арестовали мужчину, который подозревается в 48 мошенничествах в отношении жительниц города. Об этом сообщают в УМВД по региону.

Сообщения в полицию о возможном аферисте поступило в марте этого года от нескольких девушек. Схожие показания пострадавших позволили сделать вывод, что ко всем случаям мошенничества причастно одно и то же лицо.

Схема обмана строилась следующим образом: мужчина под видом менеджера крупного магазина предлагал женщинам выгодно приобрести бытовую технику.

Следователи выяснили, что аналогичные преступления несколько лет назад совершал мужчина 1978 года рождения. Тогда суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. Выяснилось, что, освободившись, он вновь взялся за старое.

В ходе расследования афериста удалось схватить. Суммарный ущерб, нанесённый им рязанским девушкам, составил 360 тыс. рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.