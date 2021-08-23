В Рязани полицейские задержали нетрезвого мужчину с топором

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В воскресенье, 22 августа, на улице Боголюбова Рязани полицейские задержали пьяного мужчину с топором. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Звонок об агрессивном человеке поступил в полицию от местных жителей. Патрульные прибыли на место и обнаружили гражданина с заметными признаками опьянения и с топором в руке. Требования бросить топор рязанец проигнорировал.

Правоохранители применили силу, чтобы обезоружить 38-летнего жителя Рязани. Проводится проверка, дебошира привлекут к ответственности.