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Понедельник, 12 апреля, 2021
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В Рязани подвели итоги фестиваля «Студенческая весна-2021»

Валерия Мединская
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В регионе подвели итоги XXIII Рязанского областного фестиваля «Студенческая весна-2021». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отборочные этапы прошли в крупнейших вузах Рязанской области — РГАТУ, РГУ, РязГМУ, РГРТУ, РИ(ф)МПУ, а также в профессиональных образовательных учреждениях в Шацке, Сасове и областном центре. Среди участников — 634 студента.

В 2021 году в финал прошли 138 номеров. Победителем регионального фестиваля признана команда РязГМУ.

Для участия в национальном финале Всероссийского фестиваля, который проходит в рамках реализации федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование», будет сформирована сборная команда от региона.

Прямые трансляции концертов и церемоний награждения, подробные сведения о победителях представлены на официальном сайте конкурса.

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