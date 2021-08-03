В Рязани подписали соглашение об участии граждан в наблюдениях за проведением выборов

Во вторник, 3 августа, в Рязани подписали соглашение об участии граждан в наблюдении за проведением выборов. У жителей будет возможность проследить за голосованием на различных уровнях.
На подписании присутствовали председатели общественной палаты и наблюдательной комиссии Андрей Кашаев и Виктор Боборыкин.
Руководитель штаба по наблюдению за выборами в Рязанской области Наталья Гришина отметила важность участия граждан в этом вопросе.
Подписание соглашения накладывает на всех его участников обязательства по взаимному информированию и готовности в контроле за ходом голосования. На очном подписании присутствовали 9 участников.