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Вторник, 3 августа, 2021
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В Рязани подписали соглашение об участии граждан в наблюдениях за проведением выборов

Кристина Белова
В Рязани подписали соглашение об участии граждан в наблюдениях за проведением выборов
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Во вторник, 3 августа, в Рязани подписали соглашение об участии граждан в наблюдении за проведением выборов. У жителей будет возможность проследить за голосованием на различных уровнях.

На подписании присутствовали председатели общественной палаты и наблюдательной комиссии Андрей Кашаев и Виктор Боборыкин.

Руководитель штаба по наблюдению за выборами в Рязанской области Наталья Гришина отметила важность участия граждан в этом вопросе.

— Мы видим, как растет общественный интерес к соблюдению законодательству. Все мы граждане россии и жители рязанской области заинтересованы в том, чтобы результаты народного волеизъявления были подтверждены общественным мнением, — сказала Наталья Гришина

Подписание соглашения накладывает на всех его участников обязательства по взаимному информированию и готовности в контроле за ходом голосования. На очном подписании присутствовали 9 участников.

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