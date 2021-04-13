В Рязани планируют повысить темпы уборки территорий

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Во вторник, 13 апреля, и.о. заместителя главы администрации Борис Ясинский провёл рабочее совещание с руководителями управления и Дирекции благоустройства города. Основной вопрос касался исполнения поручения главы администрации Елены Сорокиной в части наращивания темпов уборки городских территорий. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

На совещании решили увеличить количество бригад для уборки прилотковой части дорог от грязи и грунтовых наносов, а также заездных карманов за счёт выпуска работников ручного труда на муниципальных предприятиях.

Работы начнутся с улицы Новосёлов на всём ее протяжении, а также в Канищеве на ул. Интернациональной. После очистки участков вручную на улично-дорожную сеть выйдут машины-пылесосы.

Кроме того, достигнуты договоренности об уборке строительными компаниями прилегающих территорий строительных площадок и офисов, включая дорожное полотно и тротуары.