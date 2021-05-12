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Среда, 12 мая, 2021
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В Рязани парки обработали от клещей

7info7
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Рязанские парки обработали от клещей, информирует пресс-служба мэрии.

Работы по акарицидной обработки проводил подрядчик Дирекции благоустройства города. В обработке использовали отечественные препараты.

Землю, кусты и траву обработали 12 мая в ЦПКиО, в парках имени Гагарина, Морской Славы, Советско-Польскому братству по оружию, Комссомольском. Также работы проводились в Лесопарке.

На время обработки эти парки закрыли для посещения. Сейчас они доступны для отдыхающих. Для людей и животных препараты безопасны, уточнили в администрации Рязани.

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