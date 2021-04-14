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Среда, 14 апреля, 2021
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В Рязани отремонтировали Северную окружную

Валерия Мединская
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В Рязани завершили ямочный ремонт Северной окружной дороги. Аварийные выбоины заделали горячей асфальтобетонной смесью. В пресс-службе администарции сообщили, что общий объём работ составил более 1800 м2.

Ямочный ремонт ремонт продолжается на улицах Крупской и на участке автодороги от района Сысоево до пересечения с улицей Щорса и на улице Черновицкой.

Кроме того, ремонтные работы завершились на улице Промышленной — здесь с помощью щебня закрыли более 65 м2 выбоин. В настоящее время в городе начали красить бордюры.

14 апреля работы продолжатся на на улицах Электрозаводской, Военных автомобилистов, Ряжском шоссе автодороге кладбища.

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