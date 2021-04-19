В Рязани отремонтировали более 17 000 квадратных метров дорог

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С начала 2021 года в Рязани ямочный ремонт завершили на 164 участках дорог на площади более 17 000 м2. О ходе ремонтных работ сообщает персс-служба администарции города.

На прошлой неделе ямочный ремонт провели на 8 участках города – Северной окружной дороге, автодороге на кладбища, улицах Молодцова, Электрозаводской, Интернациональной, Попова, Урицкого, Военных Автомобилистов.

На Ряжском шоссе и улице Родниковой ремонт производился инъекционно-струйным методом. На улицах Соборной, Горького, Введенского, Ленина, площади Ленина и Первомайском проспекте покрасили бортовой камень. Объём выполненных работ – 8377 погонных метров.

Подрядные организации на прошлой неделе уложили асфальт на улице Крупской, участках от Сысоевского района до улицы Щорса, на улице Черновицкой (участок от улицы Щорса до улицы Гоголя), улице Петрова.