В Рязани открыли новое здание областного суда

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В пятницу, 9 июля, в Рязани прошло мероприятие, посвящённое открытию нового здания областного суда. В нём принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Пятиэтажное здание на улице Спортивной рядом со стадионом ЦСК строили два с половиной года. В нём находятся служебные кабинеты, 17 залов судебных заседаний, оборудованные системами видеоконференцсвязи, аудио и видеопротоколирования, конференц-зал, вмещающий 273 человека. Оборудован архив на 30 тысяч дел, кабинеты медиации. На первом этаже расположена большая приёмная. Площадь здания – 11,7 тысяч квадратных метров. Оно оборудовано для приёма людей с ограниченными возможностями здоровья.

Николай Любимов отметил, что новое здание областного суда стало украшением города Рязани.

– Просторное, современное здание, в котором теперь будет комфортно и сотрудникам, и посетителям, – сказал глава региона.

Также строители благоустроили прилегающую территорию.