29.4 C
Рязань
Пятница, 9 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбществоОрганы власти

В Рязани открыли новое здание областного суда

7info
- Advertisement -

В пятницу, 9 июля, в Рязани прошло мероприятие, посвящённое открытию нового здания областного суда. В нём принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов. 

Пятиэтажное здание на улице Спортивной рядом со стадионом ЦСК строили два с половиной года. В нём находятся служебные кабинеты, 17 залов судебных заседаний, оборудованные системами видеоконференцсвязи, аудио и видеопротоколирования, конференц-зал, вмещающий 273 человека. Оборудован архив на 30 тысяч дел, кабинеты медиации. На первом этаже расположена большая приёмная. Площадь здания – 11,7 тысяч квадратных метров. Оно оборудовано для приёма людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Николай Любимов отметил, что новое здание областного суда стало украшением города Рязани. 

– Просторное, современное здание, в котором теперь будет комфортно и сотрудникам, и посетителям, – сказал глава региона.

Также строители благоустроили прилегающую территорию. 

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на РИА «7 новостей» в «ЯндексНовости». Будет интересно!!!

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]