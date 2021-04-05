В понедельник, 5 апреля, в Рязани открыли молодежный патриотический форум «Наука побеждать». Приветственное слово в режиме видеоконференцсвязи сказал губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Глава региона подчеркнул, что благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки появилась возможность проводить встречи в очном формате.
Форум собрал активистов со всей страны. Главными спикерами выступили автор проекта «Наука побежать» Дмитрий Винокуров, председатель совета молодых ученых Рязанской области Илья Богданчиков, начальник управления организации научных исследований РГРТУ Дмитрий Кусакин и начальник отдела по подготовке научно-педагогических кадров РязГМУ Ольга Казаева.
Первый день молодежного форума был посвящен Юрию Гагарину и 60-летию первого полета человека в космос.