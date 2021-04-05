В Рязани открыли молодежный патриотический форум

— Данный форум – серьезный разговор о великих людях. О тех, кто всей своей жизнью доказывали любовь к Родине. Это и Юрий Гагарин, и наши земляки Константин Циолковский, Николай Федров, братья Уткины. Искренность и желание к открытиям присутствует всегда в каждом человеке, — заметил министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.