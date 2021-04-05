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Понедельник, 5 апреля, 2021
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В Рязани открыли молодежный патриотический форум

Елена Лобанова

В понедельник, 5 апреля, в Рязани открыли молодежный патриотический форум «Наука побеждать». Приветственное слово в режиме видеоконференцсвязи сказал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Глава региона подчеркнул, что благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки появилась возможность проводить встречи в очном формате.

— В программе данного форума множество практических мероприятий, на которых просто необходимо присутствовать очно. В этом году центральной темой встречи выступило патриотическое воспитание и ВОВ. На форуме также будет прослеживаться и научная тема. Много время посвятят Юрию Гагарину, — подчеркнул Николай Любимов.

Форум собрал активистов со всей страны. Главными спикерами выступили автор проекта «Наука побежать» Дмитрий Винокуров, председатель совета молодых ученых Рязанской области Илья Богданчиков, начальник управления организации научных исследований РГРТУ Дмитрий Кусакин и начальник отдела по подготовке научно-педагогических кадров РязГМУ Ольга Казаева.

— Данный форум – серьезный разговор о великих людях. О тех, кто всей своей жизнью доказывали любовь к Родине. Это и Юрий Гагарин, и наши земляки Константин Циолковский, Николай Федров, братья Уткины. Искренность и желание к открытиям присутствует всегда в каждом человеке, — заметил министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

Первый день молодежного форума был посвящен Юрию Гагарину и 60-летию первого полета человека в космос.

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