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Понедельник, 17 мая, 2021
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В Рязани открыли мемориальную доску хирургу Алле Левушкиной

Елена Лобанова
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В понедельник, 17 мая, на фасаде рязанской больницы №11 открыли мемориальную доску хирургу Алле Левушкиной. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

На торжественной церемонии зампредседателя правительства Роман Петряев отметил большой вклад женщины в развитие здравоохранения. 

— Всю свою жизнь Алла Ильинична посвятила медицине и своим пациентам. Она закончила работу в больнице в 2018 году в возрасте 91 года при врачебном стаже 67 лет, и стала старейшим в России практикующим хирургом. За время работы она провела более 10 тысяч операций. В 2014 году была удостоена Всероссийской премии «Призвание» в номинации «За верность профессии, – подчеркнул Роман Петряев.

Алла Левушкина родилась 5 мая 1927 года. В 1951 году она окончила лечебный факультет Первого Московского медицинского института имени Н.И. Сеченова. После университета работала заведующим хирургическим отделением Шагонарской больницы Тувинской автономной области. 

С 1954 по 1957 года Левушкина обучалась в ординатуре кафедры факультетской хирургии РязГМУ. Затем 20 лет работала врачом-хирургом в ОКБ имени Н.А. Семашко. 

В 1977 году по поручению областного управления здравоохранения прошла специализацию по колопроктологии и возглавила впервые созданное отделение колопроктологии в Рязанской области на базе областной клинической больницы. С 1988 по 2001 гг. работала врачом-проктологом того же отделения. А с 2001 года и по 2018 год – врачом-хирургом хирургического отделения №1 ГБУ РО «ГКБ №11». 

Скончалась 23 января 2020 года.

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