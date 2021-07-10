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В Рязани откроется выставка, посвящённая страховому делу

7info
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23 июля в 15.00 в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике открывается выставка «Защита граждан длиною в век». Об этом сообщили организаторы.

Выставку посвятили истории создания и развития государственного страхового дела в России. В экспозиции — 100 предметов из личной коллекций Александра Дударева.

Архивные документы, плакаты, фотоматериалы, различные сувениры, рекламная продукция разных десятилетий помогут посетителям увидеть, как менялись приоритеты в страховом деле, а вместе с тем и условия жизни и предпочтения людей. Многие экспонаты уникальны, существуют в единственном экземпляре. Большинство выставляется впервые.

Открытие выставки состоится 23 июля в 15.00 в Певческом корпусе.

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