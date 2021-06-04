В Рязани осудят мужчину за похищение, изнасилование, угрозу убийством и грабежи

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В Рязани завершили расследование уголовного дела по факту похищения человека, изнасилования, угрозы убийством и грабежей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Все произошло 8 декабря 2020 года. 49-летний уроженец Кораблинского района распивал алкоголь в кругу знакомых. В какой-то момент ранее неоднократно судимый мужчина поссорился с собутыльниками, схватил нож и начал угрожать убить их.

— Затем он силой увел женщину, которая находилась в компании, в соседнюю деревню. Там он скрывался со своей жертвой в пустующих домах. Потерпевшая дважды подвергалась сексуальному насилию со стороны похитителя, — говорится в сообщении.

Женщине удалось сбежать лишь спустя неделю. В тот день обвиняемый крепко уснул, поэтому пострадавшая быстро скрылась от похитителя. Уже в полиции жертва рассказала, что мужчина не раз проникал в чужие дома, где похищал продукты питания, алкоголь и одежду.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело из-за похищения человека (п. «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ), трех эпизодов угрозы убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), трех эпизодов нарушения неприкосновенности жилища (ч. 1 ст. 139 УК РФ), двух изнасилований (ч. 1 ст.131 УК РФ), трех грабежей и покушения на грабеж (ч. 3 ст. 30 п. «в» ч.2 ст. 161 УК РФ, ч.1 ст. 161 УК РФ, п. «в» ч.2 ст. 161 УК РФ, ч.1 ст. 161 УК РФ).

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.