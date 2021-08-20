В Рязани орудуют лжегазовщики

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В дом №13А на улице Интернациональной в Рязани пришли лже-газовщики. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Мужчина и женщина представились работниками газовой службы, показали удостоверения. Затем начали говорить с хозяйкой квартиры об опасности газового оборудования.

В горгазе сообщили, что никаких проверок в доме не проводилось. Люди, представлявшиеся газовщиками, оказались мошенниками.

Злоумышленники могут обокрасть квартиру, пока один из них отвлекает хозяев, взять деньги за замену исправного газового оборудования, либо продать втридорога газовые приборы.