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Пятница, 20 августа, 2021
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В Рязани орудуют лжегазовщики

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В Рязани орудуют лжегазовщики

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В дом №13А на улице Интернациональной в Рязани пришли лже-газовщики. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Мужчина и женщина представились работниками газовой службы, показали удостоверения. Затем начали говорить с хозяйкой квартиры об опасности газового оборудования.

В горгазе сообщили, что никаких проверок в доме не проводилось. Люди, представлявшиеся газовщиками, оказались мошенниками. 

Злоумышленники могут обокрасть квартиру, пока один из них отвлекает хозяев, взять деньги за замену исправного газового оборудования, либо продать втридорога газовые приборы. 

— Сотрудник «Рязаньгоргаза» не реализуют населению никакие приборы анализаторы газа. А установку прибора учета газа производят непосредственно по предварительной заявке заказчика, — рассказала Светлана Мульцина, начальник службы по ремонту и обслуживанию газового оборудования «Рязаньгоргаз».

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