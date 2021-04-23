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Пятница, 23 апреля, 2021
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В Рязани организуют более 30 мероприятий к Дню Победы в случае снятия коронавирусных ограничений

Елена Лобанова
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Если в регионе снимут коронавирусные ограничения, то в Рязани отпраздную День Победы. Об этом стало известно на заседании антитеррористической комиссии в четверг, 22 апреля. 

Мэр города Елена Сорокина подчеркнула, что в этом случае планируют отпраздновать и День Весны и Труда. 

— Ко Дню Победы запланировано более 30 масштабных мероприятий. Все они пройдут как в очном, так и в онлайн-формате. Однако об этом будет возможно говорить лишь после снятия ограничений, — отметила начальника управления культуры Евгения Власова. 

В местах проведения праздников выставят необходимое количество мобильных ограждений и арочных металлодетекторов. Охранять граждан будут отряды народных дружинников. На всех предприятиях жизнеобеспечения города будет организовано дежурство руководящих работников и необходимое количество бригад для устранения возникающих аварий.

В случае действия ограничений, мероприятия в основном будут проводиться в режиме онлайн. На экранах города покажут концерты и поздравления.

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