В Рязани организуют более 30 мероприятий к Дню Победы в случае снятия коронавирусных ограничений

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Если в регионе снимут коронавирусные ограничения, то в Рязани отпраздную День Победы. Об этом стало известно на заседании антитеррористической комиссии в четверг, 22 апреля.

Мэр города Елена Сорокина подчеркнула, что в этом случае планируют отпраздновать и День Весны и Труда.

— Ко Дню Победы запланировано более 30 масштабных мероприятий. Все они пройдут как в очном, так и в онлайн-формате. Однако об этом будет возможно говорить лишь после снятия ограничений, — отметила начальника управления культуры Евгения Власова.

В местах проведения праздников выставят необходимое количество мобильных ограждений и арочных металлодетекторов. Охранять граждан будут отряды народных дружинников. На всех предприятиях жизнеобеспечения города будет организовано дежурство руководящих работников и необходимое количество бригад для устранения возникающих аварий.

В случае действия ограничений, мероприятия в основном будут проводиться в режиме онлайн. На экранах города покажут концерты и поздравления.