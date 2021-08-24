В Рязани определили 25 точек для торговли овощами

Определены точки, где рязанцы могут торговать излишками овощей, выращенных в собственных хозяйствах. Список мест, где разрешена торговля, опубликовала администрация города.
По-прежнему с 08.00 до 15.00 по субботам проводятся ярмарки выходного дня по следующим адресам:
- улица Пролетарская, дом 15;
- улица Крупской, дом 17 (ЦНТИ);
- улица Новоселов, дом 13 (площадка рядом с КДЦ «Октябрь»);
- улица Станкозаводская, дом 30 (площадка у ТЦ «Кит»).
- улица Свободы, Торговый городок.
Также продавать фрукты и овощи рязанцы смогут по следующим адресам:
в Железнодорожном районе
- Михайловское шоссе, у дома 238а;
- улица Высоковольтная, у дома 33 (у магазина);
- улица Березовая, у дома 1г;
- Октябрьский городок, у дома 32 (около магазина «Магнит»);
- улица Кирпичного Завода, у дома 14а;
- улица 4-я Линия, у дома 66;
- улица Пушкина, у дома 26;
- улица Ленинского Комсомола, у дома 6;
в Московском районе
- улица Белякова, у дома 20;
- улица Сельских Строителей, у дома 1в;
- улица Станкозаводская, у дома 27;
- улица Старореченская, у дома 15 корп.2;
- улица Крупской, дома 17 (ЦНТИ);
в Октябрьском районе:
- улица Качевская, у дома 30 (около торгового комплекса «Слово и дело»);
- улица Связи, у дома 16 (около торгового центра «Сокол»);
- улица Новоселов, у дома 51а;
- улица Семашко, у дома 4;
- улица Зубковой, у дома 17 копр. 1;
- улица Новоселов, (ООТ «улица Новоселов»);
- улица Новоселов, в районе дом 17;
- улица Новоселов, дом 13, (площадка около КДЦ «Октябрь»);
в Советскиом районе:
- территория Торгового городка (около здания мебельного павильона);
- улица 3-и Бутырки, у дом 1в;
- пл. Попова (около киоска «Роспечать»);
- улица Свободы, у дом 14-16.
Всем продавцам, осуществляющим торговлю на 25 точках, необходимо иметь при себе справку о наличии участка, где выращены овощи.