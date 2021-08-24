В Рязани определили 25 точек для торговли овощами

Определены точки, где рязанцы могут торговать излишками овощей, выращенных в собственных хозяйствах. Список мест, где разрешена торговля, опубликовала администрация города.

По-прежнему с 08.00 до 15.00 по субботам проводятся ярмарки выходного дня по следующим адресам:

улица Пролетарская, дом 15;

улица Крупской, дом 17 (ЦНТИ);

улица Новоселов, дом 13 (площадка рядом с КДЦ «Октябрь»);

улица Станкозаводская, дом 30 (площадка у ТЦ «Кит»).

улица Свободы, Торговый городок.

Также продавать фрукты и овощи рязанцы смогут по следующим адресам:

в Железнодорожном районе

Михайловское шоссе, у дома 238а;

улица Высоковольтная, у дома 33 (у магазина);

улица Березовая, у дома 1г;

Октябрьский городок, у дома 32 (около магазина «Магнит»);

улица Кирпичного Завода, у дома 14а;

улица 4-я Линия, у дома 66;

улица Пушкина, у дома 26;

улица Ленинского Комсомола, у дома 6;

в Московском районе

улица Белякова, у дома 20;

улица Сельских Строителей, у дома 1в;

улица Станкозаводская, у дома 27;

улица Старореченская, у дома 15 корп.2;

улица Крупской, дома 17 (ЦНТИ);

в Октябрьском районе:

улица Качевская, у дома 30 (около торгового комплекса «Слово и дело»);

улица Связи, у дома 16 (около торгового центра «Сокол»);

улица Новоселов, у дома 51а;

улица Семашко, у дома 4;

улица Зубковой, у дома 17 копр. 1;

улица Новоселов, (ООТ «улица Новоселов»);

улица Новоселов, в районе дом 17;

улица Новоселов, дом 13, (площадка около КДЦ «Октябрь»);

в Советскиом районе:

территория Торгового городка (около здания мебельного павильона);

улица 3-и Бутырки, у дом 1в;

пл. Попова (около киоска «Роспечать»);

улица Свободы, у дом 14-16.

Всем продавцам, осуществляющим торговлю на 25 точках, необходимо иметь при себе справку о наличии участка, где выращены овощи.