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Вторник, 24 августа, 2021
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В Рязани определили 25 точек для торговли овощами

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В Рязани определили 25 точек для торговли овощами

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Определены точки, где рязанцы могут торговать излишками овощей, выращенных в собственных хозяйствах. Список мест, где разрешена торговля, опубликовала администрация города.

По-прежнему с 08.00 до 15.00 по субботам проводятся ярмарки выходного дня по следующим адресам:

  • улица Пролетарская, дом 15;
  • улица Крупской, дом 17 (ЦНТИ);
  • улица Новоселов, дом 13 (площадка рядом с КДЦ «Октябрь»);
  • улица Станкозаводская, дом 30 (площадка у ТЦ «Кит»).
  • улица Свободы, Торговый городок.

Также продавать фрукты и овощи рязанцы смогут по следующим адресам:

в Железнодорожном районе

  • Михайловское шоссе, у дома 238а;
  • улица Высоковольтная, у дома 33 (у магазина);
  • улица Березовая, у дома 1г;
  • Октябрьский городок, у дома 32 (около магазина «Магнит»);
  • улица Кирпичного Завода, у дома 14а;
  • улица 4-я Линия, у дома 66;
  • улица Пушкина, у дома 26;
  • улица Ленинского Комсомола, у дома 6;

в Московском районе

  • улица Белякова, у дома 20;
  • улица Сельских Строителей, у дома 1в;
  • улица Станкозаводская, у дома 27;
  • улица Старореченская, у дома 15 корп.2;
  • улица Крупской, дома 17 (ЦНТИ);

в Октябрьском районе:

  • улица Качевская, у дома 30 (около торгового комплекса «Слово и дело»);
  • улица Связи, у дома 16 (около торгового центра «Сокол»);
  • улица Новоселов, у дома 51а;
  • улица Семашко, у дома 4;
  • улица Зубковой, у дома 17 копр. 1;
  • улица Новоселов, (ООТ «улица Новоселов»);
  • улица Новоселов, в районе дом 17;
  • улица Новоселов, дом 13, (площадка около КДЦ «Октябрь»);

в Советскиом районе:

  • территория Торгового городка (около здания мебельного павильона);
  • улица 3-и Бутырки, у дом 1в;
  • пл. Попова (около киоска «Роспечать»);
  • улица Свободы, у дом 14-16.

Всем продавцам, осуществляющим торговлю на 25 точках, необходимо иметь при себе справку о наличии участка, где выращены овощи.

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