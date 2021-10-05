В Рязани общегородские субботники пройдут 9, 16 и 23 октября

В понедельник, 4 октября, глава администрации Рязани Елена Сорокина провела с руководителями структурных подразделений совещание. На совещании обсудили предстоящие субботники, ремонт дорог и дворов, борьбу с COVID-19.

1 октября стартовал осенний месячник по благоустройству и очистке города. Субботники пройдут 9, 16 и 23 октября. Участие в них примут работники муниципальных предприятий, городских организаций, активные рязанцы. Распоряжением главы администрации утверждены штабы по районам – руководство ими осуществляют префекты. Сорокина поручила проводить заседания штабов на постоянно основе. Каждый понедельник информация, полученная на совещаниях, будет передаваться главе администрации.

В Рязани завершился пуск теплоносителя в многоквартирные жилые дома и объекты социальной сферы. Параметры тепловых сетей сейчас соответствуют зимнему режиму работы. Рязанцев, в квартирах которых отсутствует тепло, просят обращаться в управляющие компании. Скорее всего, отсутствие отопление связано с проблемами на внутридомовых сетях.

В доме №4 по улице Черновицкой, где ранее был пожар, теплоснабжение восстановлено в минувшие выходные. В понедельник в квартирах появилась горячая вода. На улице Дзержинского, д. 59 корп. 3. продолжает работу УК ООО «Зеленая Роща», осуществляется переврезка отопления. В ближайшее время работы будут завершены.

Контрольно-аналитическое управление администрации ежедневно проводит мероприятия по соблюдению Правил благоустройства. На прошлой неделе по выявленным нарушениям составлено 90 протоколов, выдано 12 уведомлений, демонтировано 6 рекламных конструкций.