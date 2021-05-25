В Рязани обнаружили остатки больницы для заключённых

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На улице Есенина в Рязани обнаружили остатки фундамента арестного земского дома уездной больницы. Информация об этом появилась в паблике «Рязань, которую мы потеряли».

Больницу построили в 1907-1910 годах по проекту А. Мейснера. Один из её корпусов — арестный дом, предназначался для лечения больных заключённых.

Во второй половине XX века большую часть корпусов больницы разрушили. В сохранности остались только главное здание хирургического корпуса и водонапорная башня. Они выполнены в стиле модерн и сейчас представляют из себя ценность.

Арестный дом был создан в другой архитектурной стилистике. До недавнего времени вид его был неизвестен, однако удалось найти снимок. Благодаря археологическим находкам теперь известно точное месторасположение арестного дома.