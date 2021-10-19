В Рязани наградили участников студенческих сельскохозяйственных отрядов

Во вторник, 19 октября, в РГАТУ им П.А. Костычёва состоялось чествование участников студенческих сельскохозяйственных отрядов. Об этом сообщает Правительство Рязанской области.

Заместитель Председателя Правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов вручил студентам Знаки Губернатора Рязанской области «За усердие». По его словам, студенческие отряды вносят большой вклад в развитие регионального сельского хозяйства.

Филиппов поблагодарил молодых людей за поддержку аграрного дела в период пандемии.

«Ценны каждые рабочие руки и особенно — талантливых молодых людей, которые выбрали аграрную сферу по призванию», — заявил он.

В третьем трудовом семестре 2021 года участвовали около 200 студентов РГАТУ и колледжей города. Они помогали собирать урожай, заготавливать корма и ухаживать за животными.