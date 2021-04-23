В Рязани начнут ежегодно благоустраивать дворы с участием средств жителей

В четверг, 22 апреля, Николай Любимов встретился с депутатами фракции «Единая Россия». Губернатор поддержал инициативу о ежегодном благоустройстве дворов с участием средств жителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.
Николай Любимов подчеркнул, что благодаря такому подходу в городе ежегодно будут выполнять минимальный перечень работ: ремонт дорог, освещение, установка лавочек.
Глава региона поддержал и еще одну инициативу — включение в голосование по благоустройству общественных пространств малых скверов на окраине города. По словам Любимова, они также пользуются популярностью у горожан.
На встрече подняли вопрос и о проблеме транспорта в городе.
Николай Любимов также пообещал рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств на ремонт школ. Он напомнил, что в регионе нужно построить еще 17 учреждений, из которых 12 — в Рязани. Для ускорения процесса планируется использовать формат государственно-частного партнерства.