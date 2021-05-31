В Рязани мужчины пытались украсть скутер из подъезда дома

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В Рязани задержали троих мужчин, которые пытались украсть скутер из подъезда многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию позвонили очевидцы преступления. Они рассказали, что двое пьяных мужчин ведут скутер по улице Крупской. Оперативники выехали на место и задержали подозреваемых.

Выяснилось, что транспорт принадлежит 22-летнему рязанцу, а к хищению причастны трое местных жителей в возрасте от 33 до 42 лет. Младший из них ранее был судим за разбойное нападение.

Похищенный скутер «Honda Giorna» изъяли.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.