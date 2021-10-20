В Рязани мошенники украли у 85-летней пенсионерки 900 000 рублей

В Рязанской полиции рассказали об участившийся случаях мошенничества по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Так, за прошедшие сутки жертвами таких аферистов стали 8 пенсионерок в возрасте от 80 до 85 лет.

У одной из рязанок мошенники выманили 900 тысяч рублей — все сбережения женщины. По данным следствия, злоумышленник представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что её родственник виновен в страшном ДТП. Чтобы помочь ему избежать уголовного наказания, пенсионерке требовалось отдать курьеру крупную денежную сумму.

Аналогичным образом были обмануты и другие жительницы Рязани. Все обстоятельства преступлений зафиксированы. Полиция принимает меры для установления личности мошенников и их задержания.

В УМВД призывают рязанцев быть бдительнее и не отвечать на подобные звонки.