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Среда, 20 октября, 2021
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В Рязани мошенники украли у 85-летней пенсионерки 900 000 рублей

Александр Ильин

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В Рязанской полиции рассказали об участившийся случаях мошенничества по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Так, за прошедшие сутки жертвами таких аферистов стали 8 пенсионерок в возрасте от 80 до 85 лет. 

У одной из рязанок мошенники выманили 900 тысяч рублей — все сбережения женщины. По данным следствия, злоумышленник представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что её родственник виновен в страшном ДТП. Чтобы помочь ему избежать уголовного наказания, пенсионерке требовалось отдать курьеру крупную денежную сумму. 

Аналогичным образом были обмануты и другие жительницы Рязани. Все обстоятельства преступлений зафиксированы. Полиция принимает меры для установления личности мошенников и их задержания. 

В УМВД призывают рязанцев быть бдительнее и не отвечать на подобные звонки. 

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