В Рязани будут судить водителя, сбившего насмерть двух подростков

В Рязани будут судить жителя Москвы 1969 г.р., который обвиняется в смертельном наезде на двух пешеходов 16 и 17 лет. Об этом сообщает региональный СК.

По данным следователей, инцидент произошёл 8 августа 2021 года на трассе «Польное Конобеево – Завидное – Кермись». Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух подростков, которые скончались от полученных травм.

Обвиняемый полностью признал свою вину, а также выплатил родственникам погибших компенсацию морального вреда.

Москвича будут судить по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).