В Рязани будут судить отца утонувшего в карьере ребëнка

Отец утонувшего в Борковском затоне ребëнка предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Расследование уголовного дела в отношении рязанца завершено. Выяснилось, что мужчина отдыхал в компании друзей, с ними были дети. Взрослые распивали спиртное.

Пьяный отец решил научить восьмилетнего сына плавать. Отойдя на 8 метров от берега он положил ребëнка на поверхность воды и придерживал руками.

Мальчик размахивал руками и ногами и случайно ударил по лицу отца. Когда тот схватился за лицо руками, ребëнок ушëл под воду. Выбраться из воды мальчик так и не смог.

Уголовное дело рассмотрят в суде.