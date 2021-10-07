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Четверг, 7 октября, 2021
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В Рязани будут судить отца утонувшего в карьере ребëнка

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В Рязани будут судить отца утонувшего в карьере ребëнка

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Отец утонувшего в Борковском затоне ребëнка предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Расследование уголовного дела в отношении рязанца завершено. Выяснилось, что мужчина отдыхал в компании друзей, с ними были дети. Взрослые распивали спиртное.

Пьяный отец решил научить восьмилетнего сына плавать. Отойдя на 8 метров от берега он положил ребëнка на поверхность воды и придерживал руками.

Мальчик размахивал руками и ногами и случайно ударил по лицу отца. Когда тот схватился за лицо руками, ребëнок ушëл под воду. Выбраться из воды мальчик так и не смог.

Уголовное дело рассмотрят в суде.

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