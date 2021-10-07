В Рязани будут судить отца утонувшего в карьере ребëнка

Отец утонувшего в Борковском затоне ребëнка предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.
Расследование уголовного дела в отношении рязанца завершено. Выяснилось, что мужчина отдыхал в компании друзей, с ними были дети. Взрослые распивали спиртное.
Пьяный отец решил научить восьмилетнего сына плавать. Отойдя на 8 метров от берега он положил ребëнка на поверхность воды и придерживал руками.
Мальчик размахивал руками и ногами и случайно ударил по лицу отца. Когда тот схватился за лицо руками, ребëнок ушëл под воду. Выбраться из воды мальчик так и не смог.
Уголовное дело рассмотрят в суде.