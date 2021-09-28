В Рязани будут судить безработного мужчину, избившего знакомого до смерти

В Рязани молодой человек 1995 года рождения обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Его будут судить по ч. 4 ст.111 УК РФ, сообщает СУ СК России по региону.

В ходе расследования правоохранителям удалось установить, что 6 ноября 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил потерпевшего ногой в грудь. После чего, когда тот упал, нанёс ему ещё два удара по голове, которые привели к смерти.

Злоумышленник не признавал свою вину, однако следователи собрали достаточно доказательств против него.

Уточняется, что факт алкогольного опьянения может быть рассмотрен в суде как отягчающее обстоятельство.