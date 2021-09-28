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Вторник, 28 сентября, 2021
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В Рязани будут судить безработного мужчину, избившего знакомого до смерти

Александр Ильин
В Рязани будут судить безработного мужчину, избившего знакомого до смерти

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В Рязани молодой человек 1995 года рождения обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Его будут судить по ч. 4 ст.111 УК РФ, сообщает СУ СК России по региону. 

В ходе расследования правоохранителям удалось установить, что 6 ноября 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил потерпевшего ногой в грудь. После чего, когда тот упал, нанёс ему ещё два удара по голове, которые привели к смерти.

Злоумышленник не признавал свою вину, однако следователи собрали достаточно доказательств против него. 

Уточняется, что факт алкогольного опьянения может быть рассмотрен в суде как отягчающее обстоятельство.

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