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Пятница, 16 апреля, 2021
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В Рязани без холодной воды остались четыре улицы

7info7
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Четыре улицы остались без холодной воды в Рязани в пятницу, 16 апреля. Об этом сообщает администрация города.

Причина отключения – авария на водопроводе. К её устранению специалисты приступили в 9.30.

До 15.00 воды не будет в домах 2, 4, 6 по улице Кутузова.

До 17.00 без воды придётся обходиться жителям следующих адресов:

  • улица Гагарина, дом 55, дом 53, дом 53 корп. 1;
  • улица Пушкина, дом 4, дом 4 корп. 1, дом 6;
  • улица Семашко, дом 48, дом 48а, дом 52, дом 54/2, дом 50 (д/сад №65).

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