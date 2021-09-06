В Рязани арестовали мужчину, избившего до смерти знакомого

В Рязани арестовали мужчину, который избил знакомого. От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

В больницу попал 45-летний рязанец с закрытой черепно-мозговой травмой. Врачам не удалось его спасти и 20 августа мужчина скончался. Известно, что погибший не имел постоянного дохода.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст.111 УК РФ). Следователи выяснили, что к преступлению причастен 34-летний мужчина.

— Он нанес своему знакомому смертельные травмы деревянным бруском в ходе бытового конфликта. Ранее безработный житель Рязани был неоднократно судим. Суд арестовал подозреваемого, — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.