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Понедельник, 6 сентября, 2021
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В Рязани арестовали мужчину, избившего до смерти знакомого

Елена Лобанова
В Рязани арестовали мужчину, избившего до смерти знакомого

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В Рязани арестовали мужчину, который избил знакомого. От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

В больницу попал 45-летний рязанец с закрытой черепно-мозговой травмой. Врачам не удалось его спасти и 20 августа мужчина скончался. Известно, что погибший не имел постоянного дохода. 

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст.111 УК РФ). Следователи выяснили, что к преступлению причастен 34-летний мужчина. 

— Он нанес своему знакомому смертельные травмы деревянным бруском в ходе бытового конфликта. Ранее безработный житель Рязани был неоднократно судим. Суд арестовал подозреваемого, — говорится в сообщении. 

Расследование уголовного дела продолжается.

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