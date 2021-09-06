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Понедельник, 6 сентября, 2021
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В Рязани 20-летний студент нырнул в мелкий пруд и сломал позвоночник

Елена Лобанова
вакцинация

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В Рязани 20-летний студент получил перелом позвоночника после того, как нырнул в мелкий пруд. Об этом сообщили в социальных сетях

Станислав Ташкинов нырнул в мелкий пруд в Полянах. Молодой человек ударился головой и шеей. После у него началась боль в шейном позвоночнике, а руки и ноги перестали двигаться.

Врачи диагностировали компрессионные переломы C5-С6 позвонков с повреждением спинного мозга, контузию С7 позвонка и спинного мозга с наличием крови в позвоночном канале. 

В данным момент молодому рязанцу необходима реабилитация, специализированная кровать и противопролежневая система. Все это стоит немалых денег, поэтому неравнодушных жителей просят помочь пострадавшему.

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