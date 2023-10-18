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В руководстве ГУ МЧС России по Рязанской области прошли кадровые изменения

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В Главном управлении МЧС России по Рязанской области прошли кадровые изменения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Приказом МЧС России от 30.08.2023 № 79-ВК полковник Сауткин Евгений Викторович назначен на должность заместителя начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области (по гражданской обороне и защите населения).

Приказом МЧС России от 23.08.2023 № 470-НС временное исполнение обязанностей заместителя начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области (по антикризисному управлению) возложено на полковника внутренней службы Петренко Николая Павловича.

В руководстве ГУ МЧС России по Рязанской области прошли кадровые изменения
В руководстве ГУ МЧС России по Рязанской области прошли кадровые изменения

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