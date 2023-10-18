В руководстве ГУ МЧС России по Рязанской области прошли кадровые изменения

В Главном управлении МЧС России по Рязанской области прошли кадровые изменения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Приказом МЧС России от 30.08.2023 № 79-ВК полковник Сауткин Евгений Викторович назначен на должность заместителя начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области (по гражданской обороне и защите населения).

Приказом МЧС России от 23.08.2023 № 470-НС временное исполнение обязанностей заместителя начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области (по антикризисному управлению) возложено на полковника внутренней службы Петренко Николая Павловича.