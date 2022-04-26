В рубрике  «День шедевра» представлена картина Ивана Шишкина  «Опушка леса»

Старший научный сотрудник Рязанского художественного музея Мария Киселёва рассказала о картине И.Шишкина «Опушка леса».

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— Верстовой столп в развитии русского пейзажа, человек-школа — говорил об Иване Шишкине художник Крамской.

Его работа «Опушка леса» — это пейзаж, представляющий участок дюны на берегу Финского залива.

Яркий полдень, высокие корабельные сосны. Так хочется отправиться туда на прогулку.

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Несмотря на камерность размеров, художницу удалось передать эпическое состояние могучей русской природы.

Неслучайно критик Стасов писал: «В картинах Шишкина изображена природа, достойная богатырского народа».

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