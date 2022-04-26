В рубрике  «День шедевра» представлена картина Ивана Шишкина  «Опушка леса»

Старший научный сотрудник Рязанского художественного музея Мария Киселёва рассказала о картине И.Шишкина «Опушка леса».
— Верстовой столп в развитии русского пейзажа, человек-школа — говорил об Иване Шишкине художник Крамской.
Его работа «Опушка леса» — это пейзаж, представляющий участок дюны на берегу Финского залива.
Яркий полдень, высокие корабельные сосны. Так хочется отправиться туда на прогулку.
Несмотря на камерность размеров, художницу удалось передать эпическое состояние могучей русской природы.
Неслучайно критик Стасов писал: «В картинах Шишкина изображена природа, достойная богатырского народа».
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