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В Ростовской области школьница избила сверстницу в заброшенном здании. Об этом сообщает РИА «Новости».

Все произошло в городе Красный Сулин 2 мая. На территории заброшенного производственного здания подрались две девочки. Заявление в полицию поступило спустя две недели. Мать пострадавшей заявила, что ее дочери причинили травмы.

— Полицейские в ходе проверки установили личность несовершеннолетней, причастной к произошедшему. В настоящее время проверка продолжается, — говорится в сообщении.

Решается вопрос о применении профилактических мер в отношении несовершеннолетней, в числе которых помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение. Кроме того, возможно и привлечение к ответственности родителей.