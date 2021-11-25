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Четверг, 25 ноября, 2021
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В Ростовской области пьяная мать попыталась перерезать горло 2-летней дочери осколком зеркала

Александр Ильин

В Ростовской области задержана 34-летняя жительница станицы Багаевской, которая подозревается в покушении на убийство своей 2-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

По данным правоохранителей, ночью 22 ноября женщина, будучи пьяной, в ходе ссоры с супругом разбила зеркало и поднесла его осколок к шее малолетней дочери, высказывая при этом мужу угрозы убить девочку. 

Когда родственники подозреваемый забрали у неё опасный предмет, та попыталась задушить свою дочь. Но родственники вновь пресекли её противоправные действия. 

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство). Уточняется, что ранее женщина уже была судима за кражу.

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