В Ростовской области пьяная мать попыталась перерезать горло 2-летней дочери осколком зеркала

В Ростовской области задержана 34-летняя жительница станицы Багаевской, которая подозревается в покушении на убийство своей 2-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

По данным правоохранителей, ночью 22 ноября женщина, будучи пьяной, в ходе ссоры с супругом разбила зеркало и поднесла его осколок к шее малолетней дочери, высказывая при этом мужу угрозы убить девочку.

Когда родственники подозреваемый забрали у неё опасный предмет, та попыталась задушить свою дочь. Но родственники вновь пресекли её противоправные действия.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство). Уточняется, что ранее женщина уже была судима за кражу.